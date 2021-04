Vaccini: Ue fa causa ad Astrazeneca. L’Azienda: «Ci difenderemo» (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha rotto gli indugi, la Commissione europea, annunciando di aver lanciato, già venerdì 23 aprile, un'azione giuridica nei confronti di Astrazeneca, a nome dei 27 Stati membri. Questo perchè, come precisato da un portavoce, l'Azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile sulle consegne dei Vaccini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha rotto gli indugi, la Commissione europea, annunciando di aver lanciato, già venerdì 23 aprile, un'azione giuridica nei confronti di, a nome dei 27 Stati membri. Questo perchè, come precisato da un portavoce, l'Azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile sulle consegne deiL'articolo proviene da Firenze Post.

RobertoBurioni : Mentre i varianterroristi vi dicono che nel futuro ogni settimana dovrete vaccinarvi a causa di nuove varianti, fin… - ilpost : La Commissione Europea ha fatto causa ad AstraZeneca - SkyTG24 : Per la Commissione europea 'l'azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile' sulle consegne dei… - TheItalianTimes : #AstraZeneca: #CommissioneUe avvia causa legale per violazione accordo “Alcuni termini del contratto non sono stati… - FirenzePost : Vaccini: Ue fa causa ad Astrazeneca. L’Azienda: «Ci difenderemo» -