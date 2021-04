Vaccini, in distribuzione alle Regioni oltre 360 mila dosi (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni/Province autonome di oltre 360 mila dosi di Vaccini, precisamente circa 230 mila di Moderna e circa 130 mila di Vaxzevria (Astra Zeneca). Lo rende noto la struttura commissariale per l’emergenza Covid-19.Le dosi fanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionale Vaccini della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, e verranno consegnate alle strutture designate dalle Regioni/Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane (SDA).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inizierà nella giornata di oggi la/Province autonome di360di, precisamente circa 230di Moderna e circa 130di Vaxzevria (Astra Zeneca). Lo rende noto la struttura commissariale per l’emergenza Covid-19.Lefanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionaledella Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, e verranno consegnatestrutture designate d/Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane (SDA).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

