Ultimo weekend in zona arancione | pienone in centro e sul lungomare Interventi dei vigili per gli assembramenti

CIVITANOVA -affollato per l'fine settimana in, da oggi si torna ingialla Covid ma le temperature di ieri hanno invogliato tantissime persone a scegliere il mare.

CIVITANOVA - Lungomare affollato per l'fine settimana in arancione, da oggi si torna in zona gialla Covid ma le temperature di ieri hanno invogliato tantissime persone a scegliere il mare. Ed è stato tanto il movimento in giro per ...... la Due Rocche, tornata dopo un anno d'assenza con un cartellone sviluppato sull'intero. ... giunto al traguardo in 4h17'24' dopo una gara combattuta dal primo all'metro. Sul podio anche ...Tra città e provincia sono stati somministrati tra il 22 e il 25 aprile 960 Astrazeneca, 1911 Moderna e 9929 Pfizer ...CIVITAVECCHIA - Weekend di prove generali e da tutto esaurito sul lungomare. Marina e Pirgo, negli ultimi due giorni di zona arancioni, sono stati presi d'assalto. C'è chi ha azzardato un bagno al mar ...