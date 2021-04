“Travaglio al Tg1” e poi “rivoluzione” | delirio-Santoro dalla Gruber | in che roba vuole trasformare la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Ti è mancata la tv?”. Da questa semplice domanda di Lilliè partito lo sfogo di Michele, che in occasione dell'uscita del suo nuovo libro è stato ospite a Otto e Mezzo. “Beh, è il mio lavoro, ovvio che mi manca”, ha risposto l'ex conduttore della Rai, che poi ha aggiunto: “Magari sono ancora capace di offrire un contributo”. “Non ti hanno voluto?”, ha subito chiesto laper provocare una replica scontata: “Sembrerebbe di no, ma forse un personaggio come me è un po' difficile da governare in una situazione come questa in cui sembra dominare il conformismo”. Quest'ultimo è stato definito un velo che si stende sulla televisione, una vera e propria “cortina di fumo”. Poiè partito all'attacco del Movimento 5 Stelle: “Mi aspettavo altro, invece si sono accomodati immediatamente sulle ...