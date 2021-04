Sky e Fox, le novità in arrivo nel mese di maggio 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) maggio su Sky e Fox, è davvero ricchissimo: la programmazione sul fronte delle serie tv è quantomai vasta e eterogenea, tra produzioni italiane come Domina a novità HBO come Enlightened e Intergalactic (e molti altri titoli). Non mancano gli imperdibili documentari di Sky Arte, gli approfondimenti scientifici e non manca il cinema. Il grande cinema che, dieci giorni dopo gli Oscar 2021, propone anche il titolo Minari. Vuoi assicurarti di non perdere nessun appuntamento? Ecco qui tutte le novità Sky e Fox in arrivo di maggio 2021. Sky e Fox, le serie tv di maggio 2021 • DOMINA – da venerdì 14 maggio tutti gli episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW La serie targata Sky Original prodotta da Sky Studios e Fifty ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021)su Sky e Fox, è davvero ricchissimo: la programmazione sul fronte delle serie tv è quantomai vasta e eterogenea, tra produzioni italiane come Domina aHBO come Enlightened e Intergalactic (e molti altri titoli). Non mancano gli imperdibili documentari di Sky Arte, gli approfondimenti scientifici e non manca il cinema. Il grande cinema che, dieci giorni dopo gli Oscar, propone anche il titolo Minari. Vuoi assicurarti di non perdere nessun appuntamento? Ecco qui tutte leSky e Fox indi. Sky e Fox, le serie tv di• DOMINA – da venerdì 14tutti gli episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW La serie targata Sky Original prodotta da Sky Studios e Fifty ...

CorneliaHale94 : @Harold05110793 @Ferdi2903 Ehm no - i canali premium sono stati rinnovati - i canali Fox Crime (e Fox) saranno chiu… - Harold05110793 : @Ferdi2903 @CorneliaHale94 Eh si, ma secondo me la direzione è quella di unire, ad esempio immagino che sky crime u… - Harold05110793 : @Ferdi2903 @CorneliaHale94 Io ho letto questo - CorneliaHale94 : @CIAfra73 @OltreTv @enrick81 @tw_fyvry Naaaa il 01 luglio chiude Fox crime su Sky. - StefanoRod86 : @AlessandroMagg4 A questo punto credo torni fattibile l'opzione Euroleague TV. Come era possibile fare in passato q… -