Serie A basket | Cantù perde a Bologna retrocede in Serie A2 Trieste ai playoff

Advertising

Gazzetta_it : #BasketAwards i migliori li scegliete voi: votate per la 29ª di #SerieA - SportLUISS : ??#BasketSerieB vince e convince contro la #MastriaSportAcademy: al PalaLuiss arrivano due punti importantissimi, qu… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Basket, serie C Silver. Vincono ancora Just Mary Messina e Castanea) è stato pubblicato su: Tem… - TgrRaiVeneto : Basket maschile serie A. L'Umana supera 82 a 62 la De Longhi Universo. Ma ancora non c'è certezza sulla quarta posi… - antonellaa262 : La Gevi Napoli Basket sbanca Torino e conferma la leadership nel girone bianco. La prossima sfida al PalaBarbuto co… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie basket

Sky Sport

Bologna, 25 aprile 2021 " La penultima giornata del campionato diA di" l'ultima è stata spostata al 10 maggio per consentire i recuperi " ha regalato i primi verdetti stagionali: in coda alla classifica è infatti arrivata dopo più di 20 anni la ...Un grande amore per lo sport , in particolare per il, poi la decisione di diventare arbitro : negli scorsi giorni anche la direzione di una partita diC femminile. Tutti lo ricordano ...È mancato quel qualcosa in più alle Spring, il partire subito concentrate, la freddezza sotto canestro, il saper pressare senza farsi fischiare fallo, quel qualcosa che poteva far chiudere diversament ...Il campo dice che Cantù lascia la Serie A. La storia recente della nostra pallacanestro ci insegna, in realtà, che per restare nell’elite del basket italiano serve soprattutto avere i conti in ordine.