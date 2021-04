Sarri torna in Serie A | un club lo ha convinto con il suo progetto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMaurizioè ad un passo dalla Roma. Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari ha portato la dirigenza ad optare per un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Una stagione che si prospetta senza coppe europee a meno che i giallorossi non riescano in una clamorosa impresa in campionato o vincere l’Europa League. Intanto però è stato già contattato Maurizioche dovrebbe quindi prendere il posto di Fonseca. L’ex tecnico di Napoli e Juventus sembrerebbe essere soddisfatto della rosa dei capitolini dove vorrebbe mettere a punto solo pochi innesti. La possibilità di rivedere ilsmo in Italia è quindi concreta. Ed ancora una volta non lo farà con la maglia azzurra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.