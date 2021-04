Salvare e proteggere le vite (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ennesima strage nel Mediterraneo ha confermato, in maniera spietata e drammatica, la validità di quanto in molti affermiamo (inascoltati) da tempo: sull’immigrazione si deve cambiare tutto. Papa Francesco ha utilizzato parole pesanti come pietre: «ora è il momento della vergogna». E non si può non convenire con il Pontefice, la cui voce, dolorosa e potente, prova da tempo a richiamare la comunità internazionale alle proprie responsabilità. Del resto ha detto bene Enrico Letta (uno dei pochi che può affermare di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ennesima strage nel Mediterraneo ha confermato, in maniera spietata e drammatica, la validità di quanto in molti affermiamo (inascoltati) da tempo: sull’immigrazione si deve cambiare tutto. Papa Francesco ha utilizzato parole pesanti come pietre: «ora è il momento della vergogna». E non si può non convenire con il Pontefice, la cui voce, dolorosa e potente, prova da tempo a richiamare la comunità internazionale alle proprie responsabilità. Del resto ha detto bene Enrico Letta (uno dei pochi che può affermare di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

