Recovery: Draghi, '4,6mld per nuovi asili nido e materne' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "4,6 miliardi sono dedicati a costruire nuovi asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Quasi un miliardo va a finanziare l'estensione del tempo pieno nelle scuole primarie per permettere alle famiglie – e alle madri in particolare – di conciliare meglio la loro vita professionale e lavorativa". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

