Pechino Express, un morto nella versione francese del programma: ecco cosa è accaduto (Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante le limitazioni dovute al Covid-19, in Francia sono comunque riusciti a realizzare una nuova edizione di "Pechino Express" (che lì si chiama "Pekin Express") con tutte le prevenzioni del caso. Durante le registrazioni della trasmissione, però, è successa una tragedia: un anziano di 82 anni, che si era messo a disposizione di una coppia di concorrenti per trasportarli verso una tappa del loro viaggio, ha perso la vita. Si trovavano in una strada di difficile percorrenza in Turchia quando l'auto, guidata dall'indigeno, ha sbandato e si è schiantata contro un altro mezzo. Il violentissimo urto non ha lasciato scampo all'uomo, che non è riuscito a salvarsi. La coppia di concorrenti, Aurore e Jonathan, assieme al cameraman del programma, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale ma sono riusciti a cavarsela con ...

