Pappagallo spericolato alle prese con uno skateboard | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 aprile 2021) Questo pappagallino ha un talento da vero skater: usa un libro come fosse una rampa per poi la lanciarsi in piccole evoluzioni con il suo. Che talento! Ilha fatto il giro del web con oltre 30.000 visualizzazioni. Guarda tutti idivertentiGioca Con PelucheUnviene ripreso mentre gioca con un peluche-guardia NoneParla Piccoli None