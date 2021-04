Papa Francesco tuona per i migranti: “Lasciati morire mentre imploravano aiuto, vergogna” (Di lunedì 26 aprile 2021) Papa Francesco tuona per i migranti. “Questo è il momento della vergogna”. Dure parole di Papa Francesco oggi in piazza San Pietro: “Hanno implorato aiuto per giorni senza che nessuno arrivasse in loro aiuto”. Poco prima ai nuovi sacerdoti aveva detto: “Restate umili, restate poveri”. Un Papa Francesco duro quello che questa mattina ha parlato ai fedeli a Piazza San Pietro. “Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si e’ consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 migranti sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non è arrivato. Fratelli e sorelle, ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 aprile 2021)per i. “Questo è il momento della”. Dure parole dioggi in piazza San Pietro: “Hanno imploratoper giorni senza che nessuno arrivasse in loro”. Poco prima ai nuovi sacerdoti aveva detto: “Restate umili, restate poveri”. Unduro quello che questa mattina ha parlato ai fedeli a Piazza San Pietro. “Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si e’ consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano, unche non è arrivato. Fratelli e sorelle, ...

