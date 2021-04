**Oscar: Frances McDormand la ribelle sbaraglia tutti, è la sua terza statuetta** (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Oscar, la migliore attrice protagonista è Frances McDormand #Oscars #ANSA - Adnkronos : #Oscars, trionfo Nomadland: miglior film, regia e attrice per Frances McDormand. Fuori gli italiani: a secco Pausin… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Terza statuetta per Frances McDormand, l'attrice ribelle che ringrazia con un ululato. #Oscars - Una_Gioia_Mai : Frances McDormand ha vinto per tre volte il premio Oscar come miglior attrice protagonista: - Fargo (1997) - Tre ma… - bad_decisions0 : RT @Una_Gioia_Mai: Buongiorno a tutti ma soprattutto a Frances McDormand e Anthony Hopkins che hanno vinto l'Oscar come miglior attrice e m… -