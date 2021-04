Nier Replicant: trucchi e consigli per iniziare a giocare (Di lunedì 26 aprile 2021) In questa breve, ma utile guida, vogliamo introdurvi al mondo di gioco di Nier Replicant con i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio Nier Replicant ver.1.22474487139 è la riedizione dal titolo piuttosto strambo dell’originale videogioco targato Yoko Taro del 2012. Come in ogni buon action-jrpg che si rispetti, Nier Replicant vi prende di peso e vi getta in un vasto mondo zeppo di missioni secondarie, nemici via via sempre più potenti, gigantesche bossfight, armi, magie e chi più ne ha più ne metta. Ah sì, c’è anche la pesca ovviamente, sono pur sempre giapponesi. Il gioco è disponibile da un paio di giorni e noi stiamo alacremente lavorando per portarvi la nostra recensione, dettagliata e ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) In questa breve, ma utile guida, vogliamo introdurvi al mondo di gioco dicon i nostriperal megliover.1.22474487139 è la riedizione dal titolo piuttosto strambo dell’originale videogioco targato Yoko Taro del 2012. Come in ogni buon action-jrpg che si rispetti,vi prende di peso e vi getta in un vasto mondo zeppo di missioni secondarie, nemici via via sempre più potenti, gigantesche bossfight, armi, magie e chi più ne ha più ne metta. Ah sì, c’è anche la pesca ovviamente, sono pur sempre giapponesi. Il gioco è disponibile da un paio di giorni e noi stiamo alacremente lavorando per portarvi la nostra recensione, dettagliata e ...

Advertising

Tanzen : Milanesi! Dal 23 al 30 aprile sarà possibile ordinare presso Cocciuto una pizza speciale NieR Replicant, con ingred… - Miki_2313 : RT @Multiplayerit: Nier Replicant non venderà tanto, il successo di Automata è un caso, per Yoko Taro - infoitscienza : Nier Replicant non venderà tanto, il successo di Automata è un caso, per Yoko Taro – Notizia – PS4Videogiochi per P… - Multiplayerit : Nier Replicant non venderà tanto, il successo di Automata è un caso, per Yoko Taro - GamingToday4 : Nier Replicant non venderà tanto, il successo di Automata è un caso, per Yoko Taro -