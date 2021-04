Netflix sta per lanciare un film italiano che renderà tutti nostalgici (Di lunedì 26 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tantissime novità porta con sé il mese di maggio per Netflix. Infatti, la piattaforma streaming lancerà un film italiano atteso da molto tempo. Il mese di aprile sta per terminare e, come la maggior parte degli abbonati spera, la nuova programmazione di Netflix sarà all’altezza dell’abbonamento mensile. Tantissime sono, infatti, le novità che andranno a Leggi su youmovies (Di lunedì 26 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tantissime novità porta con sé il mese di maggio per. Infatti, la piattaforma streaming lancerà unatteso da molto tempo. Il mese di aprile sta per terminare e, come la maggior parte degli abbonati spera, la nuova programmazione disarà all’altezza dell’abbonamento mensile. Tantissime sono, infatti, le novità che andranno a

Advertising

harumifldn : @florencefldn NON LO SO HO APERTO ORA NETFLIX PER CERCARE UNA SERIE E HO VISTO CHE MIA SORELLA LO STA GUARDANDO - riveroadxliz : RT @EdwillOsd: Qualcuno sta cercando di convincere @PrimeVideoIT o @netflix a fare un film di Cam. Facciamolo per bene allora. L'hashta… - iolestylinson : RT @EdwillOsd: Qualcuno sta cercando di convincere @PrimeVideoIT o @netflix a fare un film di Cam. Facciamolo per bene allora. L'hashta… - DavideSoglio : Si sapeva già che #Nomadland avrebbe sbaragliato la concorrenza, comunque sia complimenti a #ChloeZhao, brava brava… - aurymissesharry : RT @EdwillOsd: Qualcuno sta cercando di convincere @PrimeVideoIT o @netflix a fare un film di Cam. Facciamolo per bene allora. L'hashta… -