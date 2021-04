Mediaset: assemblea per sede legale in Olanda (Di lunedì 26 aprile 2021) Mediaset intende trasferire la sede legale in Olanda, il Paese nel quale voleva far sorgere la nuova Mfe. Lo ha deciso il Cda odierno, con un'assemblea straordinaria convocata per il prossimo 23 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)intende trasferire lain, il Paese nel quale voleva far sorgere la nuova Mfe. Lo ha deciso il Cda odierno, con un'straordinaria convocata per il prossimo 23 ...

Advertising

miagmarsuren : RT @martinoloiacono: Mediaset intende trasferire la sede legale in Olanda, il Paese nel quale intendeva far sorgere la nuova Mfe. Lo ha dec… - giornaleradiofm : Mediaset: assemblea per sede legale in Olanda: (ANSA) - MILANO, 26 APR - Mediaset intende trasferire la sede legale… - iconanews : Mediaset: assemblea per sede legale in Olanda - fisco24_info : Mediaset: assemblea per sede legale in Olanda: Scelta Amsterdam, sede effettiva e fiscale resta in Italia - Claplaz : Mediaset chiederà alla assemblea dei soci del prossimo 23 giugno di votare l'ok al trasferimento della sede legale… -