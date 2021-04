Manchester City inarrestabile: vicino un altro talento. Piaceva al Milan (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Manchester City non si ferma a Kayky: occhi su Radulovic della Stella Rossa. L’attaccante classe 2002 Piaceva al Milan Il Manchester City è pronto a piazzare il secondo colpo di mercato dopo Kayky, promessa del calcio sudamericano. Mancano solo alcuni dettagli, poi Pep Guardiola potrà abbracciare finalmente Andrija Radulovic. L’attaccante classe 2002, che lascerà la Stella Rossa al termine della stagione per compiere il grande salto in Premier League, è stato a lungo un obiettivo del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilnon si ferma a Kayky: occhi su Radulovic della Stella Rossa. L’attaccante classe 2002alIlè pronto a piazzare il secondo colpo di mercato dopo Kayky, promessa del calcio sudamericano. Mancano solo alcuni dettagli, poi Pep Guardiola potrà abbracciare finalmente Andrija Radulovic. L’attaccante classe 2002, che lascerà la Stella Rossa al termine della stagione per compiere il grande salto in Premier League, è stato a lungo un obiettivo del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

