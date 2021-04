Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa: «Amo la Patria: se non fai parte del gregge ti danno della fascista» (Di lunedì 26 aprile 2021) «Sono libera, non ho paura di dire quello che penso». Rita Dalla Chiesa in un’intervista con La Verità parla di pandemia, vaccini e governo. «Fuori dai denti: nel governo di Draghi credo molto, perché è un economista ed è lucido nelle decisioni. E poi, sono sincera, ho amato il fatto che sia stato mandato via Domenico Arcuri e che sia arrivato il generale Figliuolo». Non risparmia critiche ad Alessandro Gassman. E rievoca i tempi in cui c’era suo padre. Rita Dalla Chiesa: «Vivo da sola a Roma» La sua quotidianità? «Non frequento gli amici. Vivo da sola, a Roma. Persino mia figlia, che vive a una porta Dalla mia, la incontro solo all’aperto, per la passeggiata con i cani». Racconta che a breve si farà il vaccino Moderna e smonta le accuse di qualche leone da tastiera. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) «Sono libera, non ho paura di dire quello che penso».in un’intervista con La Verità parla di pandemia, vaccini e governo. «Fuori dai denti: nel governo di Draghi credo molto, perché è un economista ed è lucido nelle decisioni. E poi, sono sincera, ho amato il fatto che sia stato mandato via Domenico Arcuri e che sia arrivato il generale Figliuolo». Non risparmia critiche ad Alessandro Gassman. E rievoca i tempi in cui c’era suo padre.: «Vivo da sola a Roma» La sua quotidianità? «Non frequento gli amici. Vivo da sola, a Roma. Persino mia figlia, che vive a una portamia, la incontro solo all’aperto, per la passeggiata con i cani». Racconta che a breve si farà il vaccino Moderna e smonta le accuse di qualche leone da tastiera. ...

