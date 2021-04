Lo Schwa e il linguaggio inclusivo | che cos’è e come usarlo per parlare una lingua più inclusiva

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) È una notizia di qualche settimana fa che il comune di Castelfranco Emilia (provincia di Modena) ha deciso di adottare in alcuni ambiti loo Scevà (?), la vocale intermedia dal suono indistinto, a metà tra la e e la a, da pronunciare con la“a riposo” e divenuta da qualche tempo, in Italia, il simbolo dell’inclusività. Cheloe quando lo usiamo I napoletani la conoscono da sempre, almeno la sua pronuncia per loro non è un segreto, proprio la parola Napule (/?n??.pu.l?/), infatti, contiene foneticamente uno; anche chi ha studiato lainglese ha dovuto fare pratica e abituarsi alla pronuncia di quella “e rovesciata”: la a di about (/??ba?t/) è uno, la e di paper (/?pe?·p?r/) idem. Per quando riguarda la nostra ...