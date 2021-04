(Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - L'siin 'giallo' ed è di nuovo tempo di riaperture: per 50 milioni dini è possibile tornare a pranzo o a cena fuori - letteralmente, perché almeno inizialmente si mangerà solo all'aperto - ma anche al cinema o a teatro. E si potrà ricominciare a viaggiare liberamente tra regioni gialle per qualsiasi motivo, turismo compreso, cosa che era vietata dal 18 dicembre; mentre da o verso regioni arancioni/rosse si potrà viaggiare a patto di avere il cosiddetto 'pass verde', la certificazione che attesti la vaccinazione o la guarigione, o anche un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre, si potrà continuare a frequentare i negozi - anche se i centri commerciali resteranno chiusi nei weekend fino al 15 maggio - o andare dal parrucchiere, insomma si ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'Italia si risveglia quasi tutta 'gialla', come riapre e riparte - sulsitodisimone : L'Italia si risveglia quasi tutta 'gialla', come riapre e riparte - SolariErnesto : Oggi 25 Aprile... L'Italia libera si risveglia - gamba_andrea : L'ITALIA FINALMENTE SI RISVEGLIA, dopo aver dormito vent’anni, questo popolo martire fa sentire all’immondo aguzzin… - Pippo26173572 : RT @cosimofcj: Sto pensando ad Arlotta che è andato a dormire dopo il pareggio che ha ipotecato lo scudetto e domani mattina si risveglia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia risveglia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

L'siquasi tutta 'gialla', come riapre e ...siquasi tutta in "zona gialla" ed di nuovo tempo di riaperture: per 50 milioni di italiani possibile tornare a pranzo o a cena fuori - letteralmente, perch almeno inizialmente si ...Per 50 milioni di italiani è possibile tornare a pranzo o a cena all'aperto, sempre con il coprifuoco alle 22. Riaperti anche musei, cinema e teatri. Si ricomincia a viaggiare liberamente tra regioni ...L’Italia si risveglia quasi tutta in "zona gialla" ed è di nuovo tempo di riaperture: per 50 milioni di italiani è possibile tornare a pranzo o a cena ...