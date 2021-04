L'Italia prova a ripartire, da oggi quasi tutta gialla. Salvini: via il coprifuoco (Di lunedì 26 aprile 2021) In fascia arancione restano cinque Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. Unica rossa la ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) In fascia arancione restano cinque Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. Unica rossa la ...

Advertising

agorarai : 'Questo è stato l'ultimo weekend in zona arancione in molte Regioni, che è sembrato tuttavia una prova generale per… - Agenzia_Italia : Il Recovery plan di Draghi alla prova del Parlamento - GianlucaVasto : Formigoni prova pena per noi? Medaglia al valore! Indecente è chi usa tempo nelle Istituzioni per favorire delinque… - SilviaCendron : RT @Jo_1000_: Interpretare il ruolo di una persona affetta da malattia neurodegenerativa deve essere una prova non facile per un attore An… - arlcobain : L'Italia riapre e prova giustamente a ripartire con i vari protocolli da seguire ma ciò che è sempre mancato in que… -