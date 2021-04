Le auto ibride di Huawei debuttano in Cina

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 aprile 2021)sbarca nel mondo delleannunciando l’arrivo della nuova Seres SF5 all’interno dei propri store monomarca in. Dopo le difficoltà dello scorso anno dovute all’inserimento dell’azienda nella lista nera di partner commerciali per le società USA,ha dovuto ripensare alla propria strategia per il futuro: meno smartphone – mercato in cui ha perso un posto tra i grandi del settore a causa dell’assenza dei servizi Google – e più differenziazione, concentrandosi sulleelettriche, considerate la nuova frontiera di conquista per tutti i colossi tech. Per questo motivo, in occasione del Salone di Shanghai, l’azienda cinese ha annunciato il proprio esordio tra le casemobilistiche con la Seres SF5, un elegante SUV elettrico in grado di ...