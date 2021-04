La democrazia universitaria tra presente digitale | passato materiale e futuro in presenza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) (di Don Luca Peyron, teologo Università Cattolica) La scrivania di casa, il tavolo ingombro di carte, il pc al centro, compagno inseparabile di questi mesi strani di università, oggi è anche una cabina elettorale. All’Università degli studi di Torino si è votato nei giorni scorsi per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e si è fatto interamente on line, per la prima volta da quando il principe Ludovico di Acaia nel 1404 istituisce l’ateneo ai piedi delle Alpi. La pandemia ed un apposito decreto rettorale portano gli 80.000 studenti di Unito nel cyberspazio. E-voting dunque e così ciascun dopo aver ricevuto via e-mail una password al proprio account istituzionale, ha trasformato il proprio pc o tablet nella cabina elettorale. Non si può sbagliare nome, il sistema fornisce le liste dei candidati di pertinenza, goliardia bandita, non c’è la possibilità di rendere nullo il voto, ...