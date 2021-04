Knockout City gratis su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play dal day one – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 aprile 2021)sarà disponibileper gli abbonati aed EAdal day one: ecco tutti i dettagli..sarà disponibile, senza costi aggiuntivi per gli abbonati aed EAfin dal day one: lo ha annunciato Electronic Arts. Forte del successo della beta cross, scaricata un milione di volte,è il nuovo titolo sviluppato da Velan Studios in arrivo il 21 maggio su PC, PS5, PS4,Series XS,One e Nintendo Switch. A partire dal lancio, tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Knockout City

V elan Studios ha svelato tanti retroscena molto interessanti sullo sviluppo di Knockout City, l'adrenalinico gioco sul dodgeball a cui stanno lavorando. Knockout City è un interessante titolo multigiocatore competitivo sul dodgeball che ultimamente ha fatto molto parlare di se.