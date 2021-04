Juventus | Cristiano Ronaldo è in crisi | 4 partite senza gol | l’astinenza preoccupa in chiave quarto posto

(Di lunedì 26 aprile 2021) Laha bisogno del migliorper raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. La stagione della squadra di Andrea Pirlo è sempre più negativa, in campionato rischia anche il, mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico come il Porto. In Serie A la classifica è cortissima ed il rischio di chiudere la stagione al quintoè concreto: i bianconeri sono in difficoltà dal punto di vista tecnico e fisico, mentre le altre squadre si confermano in grandissima forma, dall’Atalanta al Napoli e alla Lazio. LadiFoto di Alessandro Di Marco / AnsaLa stagione di ...

sta vivendo sicuramente il periodo più difficile alla, con il suo contratto da 31 milioni di euro in scadenza il 30 giugno del 2022 che continua a tenere banco. L'ex Real Madrid ...Il bomber argentino interessa alla, ma non è da considerare in questi incroci. A lui si potrà arrivare attraverso degli scambi: magari con uno tra Paulo Dybala eRonaldo. Il tutto ...Pirlo però lo difende: 'A me non è dispiaciuto, la gamba girava meglio di altre partite. Inevitabili le critiche e le domande dei tifosi sui social che contestano al portoghese un atteggiamento non co ...Il calciatore portoghese non segna da quattro partite. Non era mai successo da quando i bianconeri lo hanno prelevato nell’estate del 2018 che Ronaldo non segnasse per quattro partite di campionato co ...