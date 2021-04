Il monito di Gimbe | I contagi risaliranno | ma quanto dipende dai cittadini

(Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - "Tornando quasi tutta Italia in giallo, è evidente che ci sarà una risalita dei casi,rà dal comportamento deirilevante sarà questa salita. I controlli servono, però questo è il momento di una grande alleanza tra politica,e servizi sanitari". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, ai microfoni 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. "Dopo 6 mesi di sperimentazione si sono evidenziati dei limiti di questo sistema, bisognerebbe effettuare un tagliando. Oggi non considerare le persone fragili vaccinate è un errore - ha spiegato - perché dove più fragili sono vaccinati ci si può permettere qualche riapertura in più. Noi oggi sappiamo che il colore rosso funziona sempre, l'arancione presenta un'efficacia minore e non perfettamente ...

