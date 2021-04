Il caffè spirituale | una pausa con la Parola – lunedì 26 aprile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilrichiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda e aromatizzata, ci dà quel input per iniziare meglio un nuovo giorno. È per tantissimi di noi, tra cui la sottoscritta, è un’abitudine irrinunciabile a casa o al bar in compagnia, e anche occasione per incontrare amici, conoscenti, colleghi. Esattamente quello che dovrebbe essere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ambroDeusdedit : Caffè Spirituale 25. 04. 2021 Il buon pastore dà la propria vita per le pecore - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – domenica 25 aprile - ambroDeusdedit : Caffè Spirituale 24. 04. 2021 Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – sabato 24 aprile - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – venerdì 23 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : caffè spirituale

La Luce di Maria

E' stato tutto gratis! Un, prego! No! No! Arsenico17 lei non ci deve niente! Anzi la ... Vorrei che esso fosse una specie di testamento. Se dovessi morire domani - magari per una ...... basterebbe che i bambini malnutriti fossero curati con un cucchiaino dadi polvere di farina ... per sfociare in un "percorso etico e" che, attraverso vari aspetti dell'attuale crisi ...