Ignazio Moser, sapete qual è stato il suo debutto sul piccolo schermo? Il retroscena: non è come tutti pensano (Di lunedì 26 aprile 2021) Ignazio Moser sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma sapete qual è stato il suo debutto in tv? Non è come tutti credete! Ignazio Moser sarà uno dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Al momento, sia chiaro, non sappiamo ancora quando arriverà a Playa Palapa, dato alcuni inconvenienti avvenuti durante il suo L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021)sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, mail suoin tv? Non ècredete!sarà uno dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Al momento, sia chiaro, non sappiamo ancora quando arriverà a Playa Palapa, dato alcuni inconvenienti avvenuti durante il suo L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

LolitaMartina2 : Ma oggi arriva Ignazio Moser o è ancora bloccato in Messico? - trumpettss0 : Ma.. Ignazio Moser quando entra al'isola?? #prelemi - infoitcultura : Ignazio Moser confessa: voglio un figlio - infoitcultura : Ignazio Moser e la risposta che lascia pochi dubbi: figlio in arrivo per la coppia? - infoitcultura : Ignazio Moser e il desiderio che non ti aspetti -