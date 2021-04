I 112 migranti arrivati in barca a vela | molti sono minorenni

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un doppio sbarco è avvenuto nella notte nella zona di Lecce, in Puglia: Le persone arrivano da Iran, Iraq, Egitto e Kirghizistan: erano tutti fisicamente provati e in ipotermia, ma in buone ...

Advertising

ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: ??Migranti, 112 sbarcano nel Leccese su barca a vela - adolfdummkopf : RT @ImolaOggi: ??Migranti, 112 sbarcano nel Leccese su barca a vela - Luciano06815942 : RT @ImolaOggi: ??Migranti, 112 sbarcano nel Leccese su barca a vela - kolemicos : RT @ImolaOggi: ??Migranti, 112 sbarcano nel Leccese su barca a vela - FcaPitti : RT @ImolaOggi: ??Migranti, 112 sbarcano nel Leccese su barca a vela -

Ultime Notizie dalla rete : 112 migranti

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un doppio sbarco è avvenuto nella notte nella zona di Lecce, in Puglia: Le persone arrivano da Iran, Iraq, Egitto e Kirghizistan: erano tutti fisicamente provati e in ipotermia, ma in buone ...SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) " Doppio sbarco in poche ore nel Capo di Leuca. A bordo di due imbarcazioni a vela, infatti, sono stati intercettatiche viaggiavano verso le coste del Salento. Tra di essi, ben 38 minorenni non accompagnati. La prima imbarcazione è stata intercettata nella notte dai mezzi navali della guardia di ...LEUCA - Sul primo veliero, intercettato nella notte dalle motovedette della Guardia di Finanza, erano in 34. Sul secondo ...I migranti, provenienti da Iran, Iraq e Egitto, sono sbarcati nella notte a bordo di due natanti dopo un viaggio durato 6 giorni ...