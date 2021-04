Hood | Outlaws & Legends supporterà ray tracing anche su PS5 e Series X e DLSS sulle schede Nvidia – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sumo Digital ha confermato cheil rayal lancio (su PS5 eX), mentre ildisolo successivamente.. Sumo Digital è tornata recentemente a parlare diil suo interessante gioco PvPvE creato utilizzando l’Unreal Engine 4. Lo sviluppatore con sede a Newcastle ha detto che il giocosia il raysusu PS5 eX, sia la tecnologiadi. Solo che quest’ultima arriverà solo successivamente all’uscita. A ...

"È difficile che due match di& Legends si svolgano allo stesso modo", ha spiegato Willans, "vogliamo mantenere la formula fresca e nelle nostre prove ogni rapina si è svolta in maniera ...Il gioco, ovviamente, sarà disponibile anche su piattaforme di nuova generazione quando uscirà, e ora sappiamo almeno un po' cosa aspettarci daand Legend s in formato PlayStation 5 e ...Sumo Digital ha confermato che Hood: Outlaws & Legends supporterà il ray tracing al lancio (anche su PS5 e Series X), mentre il DLSS di Nvidia solo successivamente.. Sumo Digital è tornata ...Focus Home Interactive, ha rilasciato da poco un nuovo trailer per il suo gioco, sviluppato da Sumo Digital, Hood: Outlaws & Legends, mettendo in mostra una nuova mappa che troveremo in questo int ...