Highlights e gol Olbia-Novara 3-3 | Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilcon i gol e le azioni salienti di3-3, match valido per la 37esima giornata della. Una sfida molto intensa ed emozionante quella giocata allo stadio Bruno Nespoli: ospiti in vantaggio al minuto 7 con Riccardo Collodeli; l’pareggia i conti al 40? con Riccardo Ragatzu, ma qualche minuto dopo Simone Rossetti riporta avanti i suoi. Dopo il pareggio ritrovato da Roberto Biancu e il secondo gol di Rossetti al 60?, il giovane Luca Belloni chiude il match a dieci minuti dalla fine. SportFace.

