Gravina 'richiesto pubblico a eventi clou di maggio' (Di lunedì 26 aprile 2021) "Abbiamo presentato la richiesta alla Sottosegretaria allo Sport Vezzali di apertura a una parte di pubblico per eventi importanti anche nei mesi di maggio come la Coppa Italia": lo ha detto Gabriele ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "Abbiamo presentato la richiesta alla Sottosegretaria allo Sport Vezzali di apertura a una parte diperimportanti anche nei mesi dicome la Coppa Italia": lo ha detto Gabriele ...

Advertising

giornalemolise : Incontro in Prefettura richiesto dal sindaco di Campobasso Gravina per discutere dell'emergenza cinghiali -… - isNews_it : Cinghiali fin dentro la città, in Prefettura l’incontro richiesto dal sindaco Gravina - - Quot_Molise : Emergenza cinghiali, in Prefettura l’incontro richiesto dal sindaco Gravina | - moliseweb : Emergenza cinghiali, ieri l'incontro in Prefettura richiesto dal sindaco Gravina - campobassolive : In Prefettura l’incontro richiesto dal sindaco Gravina per discutere dell’emergenza cinghiali -