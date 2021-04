Fucilata in pieno volto a un migrante | 30enne del Mali ferito a Foggia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un cittadino deldi 30 anni è statoalda un colpo di fucile caricato a pallettoni. E’ avvenuto ieri notte alla periferia di, in località Borgo La Rocca. La vittima è ricoverata...

Advertising

ciambellano1235 : @arwen0506 @Larsenalea Magari li avessero fatti fuori invece ci siam dovuti tenere l MSI per 50 anni che era pieno… -

Ultime Notizie dalla rete : Fucilata pieno

Gazzetta del Sud

Un cittadino del Mali di 30 anni stato ferito al volto da un colpo di fucile caricato a pallettoni. E avvenuto ieri notte alla periferia di Foggia, in localit Borgo La Rocca. La vittima ricoverata al ...... che un villaggio era stato bruciato e della gente. Ma questo ribadiva solo la potenza dei ... La sera del 13 gennaio 1944 ammazzano due ufficiali tedeschi incentro, in via XX settembre. ...Il mezzo su cui viaggiava l'uomo è stato affiancato da un fuoristrada dal quale qualcuno ha sparato un colpo di fucile che ha infranto il finestrino posteriore dell’automobile ...[ACCADDE OGGI] Walter Fillak col nome di battaglia “Martin” fu vice commissario politico della III Brigata Garibaldi. Catturato e condannato a morte appena venticinquenne, fu impiccato dai tedeschi a ...