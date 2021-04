Fognini choc | ' Sono pronto a fare causa all' Atp!'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fognini choc

Corriere dello Sport.it

La squalifica che gli è stata comminata mercoledì a Barcellona , nel corso del match di secondo turno dell' Atp 500 con lo spagnolo Zapata Miralles , non va proprio giù a Fabio, che torna sull'episodio in un'intervista al ' Corriere della Sera '. " Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato : parlavo con me ...non è nuovo a episodi del genere: quello più clamoroso a Wimbledon nel 2019 con frasicontro il pubblico e lo storico torneo. .Il tennista italiano fa appello contro la squalifica imposta dall'Atp dopo il match di Barcellona: "Voglio le loro scuse" ...Fabio Fognini ci ricade ancora. Il tennista azzurro ha concluso nel peggiore dei modi la sua avventura all'Atp di Barcellona: frasi ingiuriose pronunciate mentre era in campo contro ...