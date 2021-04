Elladj Balde tra pattinaggio | diversità e visibilità social

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lo sport dovrebbe essere inclusione,ità, rispetto. Lo sport dovrebbe aiutare ciascuno di noi a confrontarsi con gli altri, a sentirsi se stessi nel confronto con gli altri. Qualcosa che è mancata a, pattinatore artistico che si è sfogato parlando con la BBC World Service e ha raccontato la sua verità, quella che ilartistico in qualche modo non gli ha permesso di vivere. E ora sta cercando di cambiare lo sport in modo che anche altri non debbano fare come ha fatto lui. “Ho cambiato tutto di me: il modo in cui camminavo, il modo in cui apparivo, il modo in cui mi vestivo, il tipo di musica che ascoltavo, il tipo di musica con cui pattinavo, i costumi che indossavo sul ghiaccio” ha affermato, “Ho cambiato tutto per adattarmi a quello che ilmi diceva che ...