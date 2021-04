Diletta Leotta ha “scaricato in fretta e furia” Can Yaman? Ecco con chi è stata avvistata in hotel (Di lunedì 26 aprile 2021) Amore al capolinea tra Can Yaman e Diletta Leotta? In pochi, pochissimi hanno creduto alla relazione tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn che ormai da settimane era perennemente sotto i riflettori. I due dopo essersi mostrati insieme attraverso diversi scatti su Instagram, avevano deciso di convolare a nozze. Una scelta – a detta di molti – a scopo di “visibilità”. Dopo alcuni rumor che parlavano di crisi tra i due, la Leotta aveva dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia che il suo matrimonio con l’attore turco non era affatto saltato, ma che, al contrario, la loro storia stava procedendo a gonfie vele. Stando però alle indiscrezioni riportate da Dagospia, sembra che Diletta sia stata avvistata insieme a Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 aprile 2021) Amore al capolinea tra Can? In pochi, pochissimi hanno creduto alla relazione tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn che ormai da settimane era perennemente sotto i riflettori. I due dopo essersi mostrati insieme attraverso diversi scatti su Instagram, avevano deciso di convolare a nozze. Una scelta – a detta di molti – a scopo di “visibilità”. Dopo alcuni rumor che parlavano di crisi tra i due, laaveva dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia che il suo matrimonio con l’attore turco non era affatto saltato, ma che, al contrario, la loro storia stava procedendo a gonfie vele. Stando però alle indiscrezioni riportate da Dagospia, sembra chesiaavviinsieme a Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della ...

Advertising

Gazzetta_it : L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - LuisaRagni : RT @tempoweb: Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è nato un nuovo amore? La coppia avvistata insieme in un hotel a #Roma #gossip #asroma #dazn… - CorriereUmbria : Diletta Leotta, il nuovo amore è Ryan Friedkin? Caccia alla foto #gossip #diletta #leotta #roma… - infoitcultura : Dagospia: 'Ryan Friedkin e Diletta Leotta avvistati in un hotel romano' -