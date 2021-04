Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) nessun decesso da Covid in Portogallo nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta che questo accade dallo scorso 3 agosto. Nel Paese sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)dainnelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta che questo accade dallo scorso 3 agosto. Nel Paese sono stati ...

Covid Portogallo, nessun decesso in 24 ore E' la prima volta da agosto 2020 Nessun decesso da Covid in Portogallo nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, sottolineando che è la prima volta che questo accade dallo scorso 3 agosto. Nel Paese sono stati registrati 16.965 ...

Covid - 19: perché qualcuno ha paura dei vaccini? È possibile immaginare come allo stesso modo, grazie alle vaccinazioni di oggi, anche il Covid - 19 ... Hong Kong, Messico, Russia, Argentina, Grecia, Kenya, Ghana, Brasile, Portogallo, Serbia, Romania,...

