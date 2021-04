Con iOS 14.5 arriva la calibrazione della batteria dell’iPhone 11. Sostituzione gratuita se non va a buon fine (Di lunedì 26 aprile 2021) Alcuni possessori di iPhone 11 dopo quasi un anno di utilizzo devono far fronte ad alcune problematiche legate ad un consumo anomalo di batteria. La batteria in realtà è sana, ad essere sbagliata è l'indicazione: problema di calibrazione. Ora Apple interviene con una funzionalità dedicata a loro.... Leggi su dday (Di lunedì 26 aprile 2021) Alcuni possessori di iPhone 11 dopo quasi un anno di utilizzo devono far fronte ad alcune problematiche legate ad un consumo anomalo di. Lain realtà è sana, ad essere sbagliata è l'indicazione: problema di. Ora Apple interviene con una funzionalità dedicata a loro....

