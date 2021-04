Come la Josh Fight è diventata realtà (Di lunedì 26 aprile 2021) Il vincitore della Josh Fight (immagine: Twitter)Josh Vinson jr, di 4 anni, è il vincitore dell’epica battaglia tra omonimi che si è tenuta in un campo a Lincoln, Nebraska, sabato 24 aprile. La Josh Fight è nata Come una sfida-scherzo lanciata da un utente di Facebook, Josh Swain, a centinaia altri omonimi. Il guanto di sfida risale al 20 aprile 2020, quando Swain – tramite un messaggio privato collettivo su Messenger – ha dato agli altri partecipanti un anno di tempo per prepararsi alla sfida tutti contro tutti: il vincitore si sarebbe conquistato sul campo il diritto di mantenere il nome Josh, mentre tutti gli altri, ehm, avrebbero dovuto cambiarlo. La sfida è diventata presto un meme popolarissimo sul web e molti utenti di internet ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Il vincitore della(immagine: Twitter)Vinson jr, di 4 anni, è il vincitore dell’epica battaglia tra omonimi che si è tenuta in un campo a Lincoln, Nebraska, sabato 24 aprile. Laè natauna sfida-scherzo lanciata da un utente di Facebook,Swain, a centinaia altri omonimi. Il guanto di sfida risale al 20 aprile 2020, quando Swain – tramite un messaggio privato collettivo su Messenger – ha dato agli altri partecipanti un anno di tempo per prepararsi alla sfida tutti contro tutti: il vincitore si sarebbe conquistato sul campo il diritto di mantenere il nome, mentre tutti gli altri, ehm, avrebbero dovuto cambiarlo. La sfida èpresto un meme popolarissimo sul web e molti utenti di internet ...

