(Di lunedì 26 aprile 2021)suldel club azzurro: “, nessun riscontro su Spalletti, intanto occhi su De Paul e Barak” Emanuele, nella sua rubrica curata suMagazine.Com, ha fatto un’analisi su eventuali operazioni dida parte dele su altro rigurdante la squadra azzurra. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calcio: SU TORINO –In attesa di risolvere il rebus della panchina, ilva a Torino per la prima di sei finali che valgono il posto Champions e 40 milioni fondamentali per il futuro del club. Il pareggio della Juve a Firenze e’ una buona notizia. Ma in uno sprint in cui appare ai limiti dell’impossibile che i bianconeri rimangano fuori dall’Europa che conta, ...

Advertising

Enzovit : Cammaroto sul mercato del Napoli e sul dopo Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Cammaroto sul

Napoli Magazine

...di citologia nasale coordinato da Vicini e del quale è responsabile il dottor Giovanni, ... Basso", ma sin d'ora abbiamo avviato la raccolta fondi in due modalità: la prima è una pagina...Calciomercato Napoli - Emanuelescrivecalciomercato del Napoli su Napolimagazine: 'Dopo i tanti (troppi) nomi circolati in questi mesi, le sfide con i nerazzurri e poi con i biancocelesti consentiranno al Napoli di ...NAPOLI - In attesa di risolvere il rebus della panchina, il Napoli va a Torino per la prima di sei finali che valgono il posto Champions e 40 milioni fondamentali per il futuro del club. Il pareggio d ...ANGRI – Al “Novi” di Angri di scena la terza giornata del girone E di Eccellenza: contrapposte Angri e Faiano. I grigiorossi vengono da una sconfitta e una vittoria, mentre i biancoverdi sono usciti s ...