Calcio: Serie A, Torino-Napoli 0-2 dopo primo tempo (Di lunedì 26 aprile 2021) Torino, 26 apr. – (Adnkronos) – Il Napoli è in vantaggio per 2-0 sul Torino al termine del primo tempo del primo posticipo della 33/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere sin qui il match le reti di Bakayoko all'11' e Osimhen al 13?. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Lazio - Milan dalle 20,45 diretta. Formazioni: c'è Luis Alberto, Pioli con Mandzukic L'ultimo treno per la Lazio . Il Milan invece vuole restarci dentro. In programma stasera all'Olimpico l'ultima gara del turno di Serie A: ed è una sfida che vale la Champions League . In panchina per i biancocelesti torna Inzaghi , che a causa del Covid ha saltato le ultime tre partite. Un buona notizia. Dall'altro lato Pioli ...

Serie A, anticipi e posticipi dalla 35a alla 37 giornata di campionato: le partite La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi dalla 35a alla 37a giornata del campionato di calcio: di seguito il calendario completo delle partite dall'8 al 17 maggio. Occhi puntati su Juventus - ...

Calcio: Serie A, è ufficiale, recupero Lazio-Torino il 18 maggio Metro Lazio-Milan, Mandzukic titolare in Serie A per la prima volta Mario Mandzukic dovrebbe partire dal primo minuto in Lazio-Milan, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico ...

Calcio: Serie A, Torino-Napoli 0-2 dopo primo tempo Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli è in vantaggio per 2-0 sul Torino al termine del primo tempo del primo posticipo della 33/a giornata di ...

