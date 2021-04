Calcio: Serie A, Lazio-Milan 1-0 dopo primo tempo (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – La Lazio è in vantaggio per 1-0 sul Milan al termine del primo tempo del posticipo della 33/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui il match la rete di Correa al 2?. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – Laè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel posticipo della 33/a giornata diA in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui il match la rete di Correa al 2?. L'articoloWeb.

Advertising

borghi_claudio : Non parlo mai di calcio ma il Como da oggi è in serie B. Dopo un fallimento è un miracolo. Macchine e clacson per il lago. - Gazzetta_it : #SerieA #InterVerona #Darmian, ancora lui! Cresciuto nel Milan, per 2,5 milioni porterà lo scudetto all'@Inter… - SkySport : #Figc, Consiglio vara norma anti-Superlega. #Gravina: 'Chi aderisce ad altri tornei è fuori' #SkySport #SuperLega… - zazoomblog : Calcio: Serie A Lazio-Milan 1-0 dopo primo tempo - #Calcio: #Serie #Lazio-Milan #primo - Gazzetta_it : Il Milan crolla anche con la Lazio: ora sarebbe fuori dalla Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Lazio - Milan 3 - 0: tabellino, statistiche e marcatori ROMA - Finisce 3 - 0 a favore dei biancocelesti la sfida fra Lazio e Milan : vantaggio immediato della squadra di Inzaghi con Correa al 2', raddoppio dello stesso Correa al 51' e all'87' tris di ...

La Lazio affonda il Milan La Lazio batte 3 - 0 il Milan nel posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2' e al 51' e il gol di Immobile all'87'. In classifica i rossoneri restano fermi a quota 66 in ...

**Calcio: Serie A, Torino-Napoli 0-2** Metro Serie A, Lazio-Milan 3-0: la corsa Champions League è più aperta che mai La doppietta di Correa e il gol di Immobile condannano i rossoneri al secondo ko consecutivo, sorridono Juve e Napoli ...

La Lazio affonda il Milan La Lazio batte 3-0 il Milan nel posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2' e al 51' e il gol di Immobile ...

ROMA - Finisce 3 - 0 a favore dei biancocelesti la sfida fra Lazio e Milan : vantaggio immediato della squadra di Inzaghi con Correa al 2', raddoppio dello stesso Correa al 51' e all'87' tris di ...La Lazio batte 3 - 0 il Milan nel posticipo della 33/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2' e al 51' e il gol di Immobile all'87'. In classifica i rossoneri restano fermi a quota 66 in ...La doppietta di Correa e il gol di Immobile condannano i rossoneri al secondo ko consecutivo, sorridono Juve e Napoli ...La Lazio batte 3-0 il Milan nel posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match la doppietta di Correa al segno al 2' e al 51' e il gol di Immobile ...