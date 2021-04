Bertolini | Si poteva evitare di far rialzare i contagi proprio ora

(Di lunedì 26 aprile 2021)si è espresso sule riaperture esortando i cittadini alla cautela e alla prudenza in una fase ancora difficile per gli ospedali. Riaperture,: “Ancora tanti ricoveri negli ospedali, serve prudenza” su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bertolini poteva

La Repubblica

Ci sarà un problema di ordine pubblico cheessere risolto con una programmazione seria e ...Striscione contro il sindaco di Azzate al cantiere davanti alla chiesa di San Rocco Roberta...... alimentando " visto che il teatro non sidare " almeno il desiderio della scena e la ..." Tu Pier Lorenzo Pisano " Unni Michelangelo Zeno " Vuoto Francesco Bianchi " Wireless Ian" ...Bertolini si è espresso sule riaperture esortando i cittadini alla cautela e alla prudenza in una fase ancora difficile per gli ospedali.Ripartire sì, ma con giudizio. È questo l'appello pressante che arriva da Guido Bertolini, epidemiologo dell'istituto Mario Negri e membro del Comitato tecnico scientifico della Lombardia, come coordi ...