Benevento, fiducia a Inzaghi: lungo colloquio tra il tecnico e il ds Foggia (Di lunedì 26 aprile 2021) Filippo Inzaghi continuerà ad essere l'allenatore del Benevento. Nonostante un girone di ritorno da incubo, con le streghe risucchiate nella lotta per non retrocedere, il futuro del piacentino sarà sulla panchina del club sannita. Secondo quanto riportato da Ottopagine, il tecnico ha avuto un lungo confronto con il direttore sportivo Pasquale Foggia per cercare di risollevare le sorti della squadra. La squadra non andrà in ritiro dopo il ko casalingo contro l'Udinese, ma servirà una reazione già a partire dalla prossima gara. Idee molto chiare per il club del patron Vigorito, intenzionato ad andare avanti con Inzaghi. SportFace.

