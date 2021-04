Armani diventa socio fondatore della Scala: 'Cultura colpita duramente ma vitale e necessaria' (Di lunedì 26 aprile 2021) Il gruppo Armani diventa socio fondatore sostenitore del Teatro alla Scala, dopo essere stato a fianco del teatro scaligero fin dall'inizio della costituzione in Fondazione nel 1997. Lo rende noto il ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 26 aprile 2021) Il grupposostenitore del Teatro alla, dopo essere stato a fianco del teatro scaligero fin dall'iniziocostituzione in Fondazione nel 1997. Lo rende noto il ...

Advertising

sole24ore : Armani diventa socio fondatore del Teatro alla Scala. Riapertura l’11 maggio con concerto di Muti… - BrindusaB1 : RT @CommozioniA: Il Gruppo Armani diventa Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala #Milano 'Le arti vengono sempre messe in secondo pi… - AnnaCountessK : RT @CommozioniA: Il Gruppo Armani diventa Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala #Milano 'Le arti vengono sempre messe in secondo pi… - Elisa11926075 : RT @CommozioniA: Il Gruppo Armani diventa Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala #Milano 'Le arti vengono sempre messe in secondo pi… - MarinaMasala1 : RT @CommozioniA: Il Gruppo Armani diventa Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala #Milano 'Le arti vengono sempre messe in secondo pi… -