Ambiente, ENEA: al via progetto per migliorare qualità dell’aria in città con la vegetazione (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Fornire dati e informazioni affidabili sugli effetti della vegetazione riguardo a qualità dell’aria e temperature in città. Questo è l’obiettivo del progetto europeo VEG-GAP, coordinato da ENEA e finanziato con 1 milione di euro dal Programma LIFE che metterà per la prima volta a disposizione delle pubbliche amministrazioni linee guida e piattaforme informative, in grado di fornire dati sull’efficienza della vegetazione nel mitigare l’inquinamento atmosferico insieme alla temperatura. In Italia partecipano al progetto l’amministrazione comunale di Milano e la città Metropolitana di Bologna, oltre all’amministrazione comunale di Madrid in Spagna. Le prime azioni messe in campo partiranno da una conoscenza approfondita ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Fornire dati e informazioni affidabili sugli effetti dellariguardo ae temperature in. Questo è l’obiettivo deleuropeo VEG-GAP, coordinato dae finanziato con 1 milione di euro dal Programma LIFE che metterà per la prima volta a disposizione delle pubbliche amministrazioni linee guida e piattaforme informative, in grado di fornire dati sull’efficienza dellanel mitigare l’inquinamento atmosferico insieme alla temperatura. In Italia partecipano all’amministrazione comunale di Milano e laMetropolitana di Bologna, oltre all’amministrazione comunale di Madrid in Spagna. Le prime azioni messe in campo partiranno da una conoscenza approfondita ...

