Zona gialla a Milano, l'appello del comune: 'Chi può eviti orari di punta' (Di domenica 25 aprile 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Zona gialla a Milano, l'appello del comune: 'Chi può eviti orari di punta' Domani anche a Milano inizierà la zona gialla e gli studenti delle scuole superiori frequenteranno al 70%, ci saranno quindi più persone che si sposteranno con i mezzi pubblici e il Comune ha lanciato un appello a evitare gli orari di ...

Zona gialla da domani: ristoranti, cinema, sport. Cosa cambia: le nuove regole Dal 26 aprile l'Italia riapre e si torna in zona gialla in (quasi) tutte le regioni . Un lento e progressivo ritorno alla normalità pur nel rispetto delle esigenze legate al contenimento del . Anche da chi è stato vaccinato. Restano confermate ...

Lazio in zona gialla, cosa si può fare e cosa è vietato dal 26 aprile: tutte le regole RomaToday Scuola, da lunedì 7,6 milioni in classe. Deroghe alla soglia del 70% alle superiori Le nuove regole sulla presenza a scuola stabilite dal governo nel decreto Covid sulle riaperture porta in classe da lunedì 26 aprile almeno 7,6 milioni di alunni: in zona gialla e arancione tutti i ra ...

San Marzano piange altra vittima del Covid. L’appello del sindaco StampaAncora una vittima del Covid nel salernitano. Si tratta di un uomo di San Marzano sul Sarno deceduto a causa di complicanze dopo essere risultato positiva al Covid-19. L’uomo era ricoverato in o ...

