Willburger | “Il coprifuoco non ci fermerà | la cultura deve ripartire”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 25 aprile 2021) di Monica De Santis Campania in zona gialla, ovvero riapertura da lunedì anche di musei, mostre, cinema e teatri, ovviamente però rispettando ildelle 22. Unche ovviamente ha scatenato non poche polemiche. Specie tra gli operatorili ed i ristoratori che da giorni stanno contestando una decisione ritenuta assurda e che non segna una riapertura ma bensì lascerebbe tutto invariato. Decisione assurda, quella di imporre ilalle 22, lo pensa anche l’assessore alladel?Comune di?Salerno,?Antonia… “Non sono d’accordo con queste nuove disposizioni del governo. Perché è un contentino questo. Sappiamo benissimo che noi, non abitiamo al nord, non abitiamo in Svezia e Norvegia ma in Campania, dove le giornate sono lunghe e non possiamo ...