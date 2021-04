Vigorito: “Nessun problema con Inzaghi, ma è una gara che lascia strascichi” (Di domenica 25 aprile 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese: “Non c’è Nessun problema con Inzaghi, ma una gara come questa lascia qualche strascico. La società ha preferito evitare analisi tecniche, è una mia decisione, meglio evitare di parlare a caldo. Non è una protesta contro la stampa, è una nostra meditazione”. Foto: sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Oreste, presidente del Benevento, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese: “Non c’ècon, ma unacome questaqualche strascico. La società ha preferito evitare analisi tecniche, è una mia decisione, meglio evitare di parlare a caldo. Non è una protesta contro la stampa, è una nostra meditazione”. Foto: sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

