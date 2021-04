Verona | Juric | ' Faraoni - Handa? Ci vuole coraggio a non dare un gol così'

(Di domenica 25 aprile 2021) Juriuc non la manda giù. E non le manda a dire. Dopo il k.o. con l'Inter il tecnico gialloblù ha commentatoil match: "Oggi la squadra ha giocato bene, a volte il calcio è. Abbiamo creato ...

Così Ivan, ai microfoni di Dazn , dopo il ko di misura del suoin casa dell' Inter . Una partita, quella del "Meazza" segnata " dal gol regolare annullato a Faraoni . Dispiace perchè ...6 Ilresiste per 76 minuti, poi subisce il gol di Darmian.Al termine di Inter-Verona, Ivan Juric ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Questa l'analisi dell'allenatore: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, la rabbia è per il risultato. A v ...L’Inter si impone 1-0 sul Verona a San Siro e allunga ulteriormente in classifica portandosi a 79 punti portandosi a +13 sul Milan che domani affronterà la Lazio, ipotecando lo scudetto. Dopo due pare ...